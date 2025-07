Transgene: l'ancien PDG quitte le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - L'ancien PDG de Transgene Philippe Archinard va quitter le conseil d'administration de la société de biotechnologie avec effet immédiat, a-t-on appris mardi soir dans un communiqué.



L'entreprise spécialisée dans le développement d'immunothérapies indique que son administrateur va être remplacé par Emmanuelle Quilès, une cadre dirigeante possédant plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique mondiale.



Celle-ci occupait, jusqu'à récemment, le poste de vice-présidente mondiale pour les maladies cardiovasculaires, le métabolisme et l'hypertension pulmonaire au sein du géant américain de la santé Johnson & Johnson.



Transgene précise que son conseil d'administration a décidé de nommer Emmanuelle Quilès en qualité d'administratrice indépendante pour la durée restante du mandat de Philippe Archinard, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2026.



Philippe Archinard a été le directeur général de Transgene entre 2004 et 2010, puis PDG de 2010 à 2020.





