Transgene, intégrée dans de nouveaux indices d’Euronext Paris
information fournie par Boursorama CP 12/09/2025 à 11:40

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, intègre les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable à partir du lundi 22 septembre 2025, après clôture du marché le 19 septembre.



Cette décision fait suite à la révision annuelle des indices Euronext Paris, annoncée le 11 septembre 2025, lors de laquelle le Conseil Scientifique des Indices a décidé l’inclusion de Transgene dans la composition de ces trois indices.



Ce changement reflète la dynamique positive du titre TNG, soutenue par une liquidité accrue au cours des derniers mois.

Valeurs associées

TRANSGENE
1,1600 EUR Euronext Paris +0,87%

0 commentaire

