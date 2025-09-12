Transgene, intégrée dans de nouveaux indices d’Euronext Paris

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, intègre les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable à partir du lundi 22 septembre 2025, après clôture du marché le 19 septembre.
Cette décision fait suite à la révision annuelle des indices Euronext Paris, annoncée le 11 septembre 2025, lors de laquelle le Conseil Scientifique des Indices a décidé l’inclusion de Transgene dans la composition de ces trois indices.
Ce changement reflète la dynamique positive du titre TNG, soutenue par une liquidité accrue au cours des derniers mois.
