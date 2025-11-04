 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,50
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Transgene financée jusqu'à fin décembre 2026
information fournie par AOF 04/11/2025 à 18:03

(AOF) - Transgene a indiqué qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d’euros de trésorerie, contre 16,7 millions d’euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s’est élevée à 28,8 millions d’euros, incluant la cession de créance du crédit d’impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d’euros en juin 2025, contre 31,3 millions d’euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu’à fin décembre 2026.

En mars 2025, la société a signé un avenant à la convention d'avance en compte courant avec son actionnaire de référence TSGH (Institut Mérieux), portant le montant total de la facilité de financement à 48 millions d'euros, soit une augmentation de 15 millions d'euros. Au 30 septembre 2025, la société a tiré 35,5 millions d'euros sur cette facilité.

Au cours du troisième trimestre 2025, le crédit d'impôt recherche s'est élevé à 5,8 millions d'euros, contre 4,8 millions d'euros pour la même période en 2024. Cette augmentation reflète l'avancement de la partie de Phase II en cours de l'essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou, avec l'intensification des inclusions et des dépenses associées, y compris la fabrication des lots individualisés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRANSGENE
1,4750 EUR Euronext Paris +8,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lyon: le maire écologiste lance sa campagne en vue d'un "match serré" face à Aulas
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:42 

    Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank