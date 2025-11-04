Transgene financée jusqu'à fin décembre 2026

(AOF) - Transgene a indiqué qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d’euros de trésorerie, contre 16,7 millions d’euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s’est élevée à 28,8 millions d’euros, incluant la cession de créance du crédit d’impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d’euros en juin 2025, contre 31,3 millions d’euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu’à fin décembre 2026.

En mars 2025, la société a signé un avenant à la convention d'avance en compte courant avec son actionnaire de référence TSGH (Institut Mérieux), portant le montant total de la facilité de financement à 48 millions d'euros, soit une augmentation de 15 millions d'euros. Au 30 septembre 2025, la société a tiré 35,5 millions d'euros sur cette facilité.

Au cours du troisième trimestre 2025, le crédit d'impôt recherche s'est élevé à 5,8 millions d'euros, contre 4,8 millions d'euros pour la même période en 2024. Cette augmentation reflète l'avancement de la partie de Phase II en cours de l'essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou, avec l'intensification des inclusions et des dépenses associées, y compris la fabrication des lots individualisés.

