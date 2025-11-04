Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au troisième trimestre 2025

Présentation au SITC 2025 du profil des réponses immunitaires induites par TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN) dans l’étude randomisée de Phase I (cancer de la tête et du cou opérable)





Les nouvelles données de TG4050 confirment le mécanisme d’action et le potentiel de réduction du risque de rechute, présentées à l’ASCO 2025





Premières données d’immunogénicité de l’étude de Phase II (cancer de la tête et du cou opérable) attendues au deuxième semestre 2026







Strasbourg, France, le 4 novembre 2025, 17 h 50 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, publie aujourd’hui un point sur ses activités, incluant son produit phare, TG4050, issu de la plateforme myvac®, ses perspectives de développement, ainsi que sa situation financière au 30 septembre 2025.





.../...