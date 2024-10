Transgene fait le point sur l’étude de Phase II du vaccin thérapeutique TG4001 dans les cancers du col de l’utérus et anogénitaux HPV16 positifs, récurrents ou métastatiques

Les premiers résultats de l’essai de Phase II randomisé évaluant la combinaison de TG4001 avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de tumeurs du col de l’utérus et anogénitales HPV16-positives, récurrentes ou métastatiques, montrent que l’objectif principal (amélioration de la survie sans progression) n’a pas été atteint

Une analyse de sous-groupes, prévue au protocole, a montré une tendance positive en termes d’efficacité en faveur du traitement contenant TG4001, chez les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus

Transgene procédera à une analyse complète des données avant de définir les prochaines étapes de développement clinique pour TG4001



Transgene tiendra une conférence téléphonique le lundi 14 octobre à 15h30



Strasbourg, France, le 14 octobre 2024, 7h30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que, dans l’étude randomisée de Phase II qui évaluait TG4001 en combinaison avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de cancer du col de l’utérus et de cancers anogénitaux HPV16 positifs, récurrents ou métastatiques, l’objectif principal (amélioration de la survie sans progression), n’a pas été atteint.



.../...