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Transgene étend sa plateforme myvac®, et s’affirme comme un acteur clé dans un domaine en pleine émergence des immunothérapies individualisées contre le cancer
information fournie par Boursorama CP 24/09/2026 à 17:45
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Résultats financiers du 1er semestre 2026 et point sur l’activité

myvac® – Extension du potentiel à de nombreuses tumeurs solides grâce à son vecteur viral, sa sélection des néoantigènes par IA et la mise en place d’une capacité de production à grande échelle sur lignée cellulaire

TG4050 – Le premier Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN) issu de la plateforme myvac® poursuit son développement dans le cancer de la tête et du cou (HNSCC ) opéré

TG4070 – Le deuxième VTIN innovant issu de myvac®, en développement dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC ) au stade précoce, peut cibler de nombreuses tumeurs solides

Données précliniques positives pour TG-MVATM, vaccin préventif de nouvelle génération basé sur le MVA contre le mpox et la variole

La Société est financée jusqu’au début de l’année 2028

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TRANSGENE
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