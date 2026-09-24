Transgene étend sa plateforme myvac®, et s’affirme comme un acteur clé dans un domaine en pleine émergence des immunothérapies individualisées contre le cancer

Résultats financiers du 1er semestre 2026 et point sur l’activité



myvac® – Extension du potentiel à de nombreuses tumeurs solides grâce à son vecteur viral, sa sélection des néoantigènes par IA et la mise en place d’une capacité de production à grande échelle sur lignée cellulaire



TG4050 – Le premier Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN) issu de la plateforme myvac® poursuit son développement dans le cancer de la tête et du cou (HNSCC ) opéré



TG4070 – Le deuxième VTIN innovant issu de myvac®, en développement dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC ) au stade précoce, peut cibler de nombreuses tumeurs solides



Données précliniques positives pour TG-MVATM, vaccin préventif de nouvelle génération basé sur le MVA contre le mpox et la variole



La Société est financée jusqu’au début de l’année 2028