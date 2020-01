Transgene et NEC démarrent deux essais cliniques en oncologie avec TG4050, vaccin thérapeutique individualisé grâce à l'intelligence artificielle (IA)

- Cette collaboration allie le savoir-faire de Transgene en matière de vecteurs viraux et la puissance de l'IA de NEC ; elle fait entrer la vaccination thérapeutique dans l'ère de la médecine de précision- Cette immunothérapie innovante est conçue spécifiquement pour chaque patient et dirige sa réponse immunitaire contre les mutations propres à sa tumeur- Les premiers patients sont inclus dans deux essais de Phase 1 à la Mayo Clinic (États-Unis) dans le cancer de l'ovaire et à l'Oncopole de Toulouse dans le cancer de la tête et du couStrasbourg, France & Tokyo, Japon, 7 janvier 2020, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE: 6701), un leader des technologies de l'information et des réseaux, annoncent que les premiers patients ont été inclus dans deux essais cliniques avec TG4050. TG4050 est un vaccin thérapeutique individualisé issu de la plateforme myvac(TM) intégrant la puissance des technologies d'intelligence artificielle (IA) de NEC. Dans ces essais de Phase 1, TG4050 est administré à des patients atteints de cancer de la tête et du cou ayant un fort risque de rechute après résection chirurgicale et à des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire ayant subi une chirurgie et reçu une thérapie adjuvante..../...