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Transgene et NEC annoncent 100 % de survie sans récidive après 3 ans de suivi avec TG4050 et publient les résultats de la Phase 1 dans Nature Communications
information fournie par Boursorama CP 02/09/2026 à 18:00
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TG4050, en monothérapie, a la capacité de prévenir les rechutes dans le cancer de la tête et du cou

Une publication évaluée par les pairs dans Nature Communications valide les données translationnelles et cliniques de Phase 1 notamment les réponses durables des lymphocytes T spécifiques des néoantigènes

L’ensemble de ces résultats renforcent la confiance dans l’approche de Transgene fondée sur les vaccins thérapeutiques individualisés et dans sa plateforme myvac®

Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 2 septembre 2026 à 18h00 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), annoncent aujourd’hui que tous les patients de Phase 1 traités avec TG4050 sont en rémission clinique et sans récidive (disease-free survival - DFS) après trois ans de suivi dans l’étude randomisée de Phase 1/2 qui évalue TG4050. Ce premier vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes, issu de la plateforme myvac®, cible des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou (HNSCC ) opéré, HPV-négatif.

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