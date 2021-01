Strasbourg, France, le 19 janvier 2021, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce avoir reçu l'approbation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai de Phase I/IIa du virus oncolytique innovant BT-001 en France. Cette annonce fait suite à l'approbation reçue en décembre 2020 de la part de l'autorité de santé belge. L'inclusion du premier patient de cette étude est attendue dans les semaines à venir.



BT-001 EST UN VIRUS ONCOLYTIQUE ISSU D'INVIR.IO(TM),

UNE PLATEFORME INNOVANTE DE TRANGENE



BT-001 est un virus oncolytique breveté de grande capacité (VVcopTK-RR-), issu de la plateforme Invir.IO(TM). Il a été conçu pour exprimer à la fois un anticorps recombinant anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), généré par les plateformes n-CoDeR®/F.I.R.S.T(TM) de BioInvent, et la cytokine humaine GM-CSF. En ciblant sélectivement le microenvironnement de la tumeur, BT-001 a le potentiel d'induire une réponse antitumorale bien plus forte et plus efficace, et d'augmenter considérablement le profil de sécurité et de tolérance de l'anticorps anti-CTLA4. BT-001 est codéveloppé par Transgene et BioInvent à 50/50.

.../...