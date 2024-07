Transgene et BioInvent présentent un poster sur le virus oncolytique BT-001, à l’ESMO 2024

Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 22 juillet 2024, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris: TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm: BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présenteront conjointement un poster sur les premiers résultats cliniques de la partie Phase I de l’essai randomisé de Phase I/IIa de BT-001 lors de la conférence annuelle de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Barcelone du 13 au 17 septembre 2024.

...

L’abstract sera disponible sur le site de l’ESMO le 9 septembre à 00 h 05 CEST.



.../...