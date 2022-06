Transgene et BioInvent présentent les avancées positives de BT-001

Le virus oncolytique BT-001 se réplique dans la tumeur pendant plusieurs jours et exprime l’anticorps monoclonal anti-CTLA-4.



Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 27 juin 2022, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent les résultats positifs et de bonnes données de sécurité pour l’essai de Phase I/IIa en cours, évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides comme le mélanome.



Les données initiales issues de la partie A de la Phase I ont démontré que BT-001 administré seul est bien toléré, avec des premiers signes d’activité antitumorale observés dans une population difficile à traiter. Elles confirment également le mécanisme d’action de BT-001 en monothérapie.



.../...