Transgene et BioInvent présentent des données précliniques soulignant la forte activité antitumorale du virus oncolytique BT-001 au SITC 2021

Ces données soutiennent le mécanisme d’action unique de BT-001 permettant d’attaquer les tumeurs sur plusieurs fronts





Strasbourg, France, et Lund, Suède, 9 novembre 2021, 14h00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la présentation de données précliniques soutenant le mécanisme d’action de BT-001, un Vaccinia virus particulièrement innovant. Ces données démontrent le haut niveau d’expression d’un inhibiteur de point de contrôle immunitaire directement dans la tumeur et une solide activité antitumorale dans plusieurs modèles précliniques.



.../...