Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent avoir obtenu l'autorisation IND (Investigational New Drug) auprès de la FDA américaine pour BT-001. Cette IND permettra d'inclure des patients aux États-Unis dans l'essai en cours de Phase I/IIa du virus oncolytique innovant BT-001. Ce candidat-médicament a été conçu pour exprimer un anticorps recombinant anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (Treg) et la cytokine humaine GM-CSF.



L'essai en cours de Phase I/IIa (NCT04725331) est un essai multicentrique, ouvert, évaluant des doses ascendantes de BT-001 seul et en combinaison avec pembrolizumab (anticorps anti-PD-1). La partie Phase I a démarré en Europe, et inclut des patients dans plusieurs pays.