Transgene et BioInvent annoncent des données précliniques particulièrement convaincantes pour BT-001 dans les tumeurs solides

- BT-001 est un virus oncolytique innovant issu de la plateforme Invir.IO® qui exprime un anticorps anti-CTLA4 et la cytokine GM-CSF- Démonstration d'une activité antitumorale prononcée dans plusieurs modèles immunocompétents sensibles ou résistants aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires- Soumission de demandes d'autorisation du premier essai clinique au premier semestre 2020Strasbourg (France) et Lund (Suède), le 11 décembre 2019, 8h15 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent des résultats précliniques in vitro et in vivo particulièrement convaincants pour BT-001, un virus oncolytique (VO) exprimant un anticorps anti-CTLA4 et la cytokine GM-CSF..../...