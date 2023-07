Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: encaissement d'un produit de cession information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Transgene annonce l'encaissement de 15,3 millions de dollars (soit 14 millions d'euros) suite à la cession de la totalité de sa participation minoritaire dans une société biopharmaceutique chinoise, actif financier qui était destiné à la vente.



Suite à cette transaction, dont la finalisation était attendue mi-2023, la société de biotechnologie (spécialisée dans les immunothérapies virales pour le traitement du cancer) confirme une visibilité financière jusqu'au début 2024.



'Nous anticipons un refinancement avant la fin de l'année afin de prolonger la visibilité financière au-delà de début 2024 et permettre à la société de poursuivre ses développements en ligne avec son plan stratégique', réagit Invest Securities.





