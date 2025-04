Transgene communiquera, dans une présentation orale rapide, de nouvelles données de Phase I du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 à l’ASCO 2025

Strasbourg, France – Le 23 avril 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que les données de son étude de Phase I randomisée de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050, dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou, seront communiquées lors d’une présentation orale rapide, lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2025.

La présentation orale rapide fait partie d’une session officielle et se déroule en six minutes. Elle vise à partager des données cliniques qui se sont démarquées parmi les nombreuses soumissions.



La société présentera également des données de l’étude de Phase II randomisée de TG4001 en combinaison avec avelumab, chez des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus.



La conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) se tiendra à Chicago, Illinois (États-Unis), du 30 mai au 3 juin 2025.



