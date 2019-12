Transgene communique sur l'essai clinique de combinaison de TG4010 avec la chimiothérapie et nivolumab dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules

Le critère d'évaluation principal de l'essai, l'amélioration du taux de réponse chez des patients dont les tumeurs expriment des niveaux faibles ou indétectables de PD-L1, n'a pas été atteintConférence téléphonique ce jour à 18 h 30Strasbourg, France, le 12 décembre 2019, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que le critère d'évaluation principal (taux de réponse) de l'essai de Phase 2 évaluant TG4010 en combinaison avec la chimiothérapie et Opdivo® (nivolumab) n'a pas été atteint. L'essai évaluait cette combinaison de thérapies en première ligne de traitement de patients atteints de cancer du poumon non-épidermoïde non à petites cellules (NSCLC) dont les tumeurs expriment PD-L1 à des niveaux faibles ou indétectables (PD-L1