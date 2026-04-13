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Transgene annonce la fin de la randomisation des patients de la partie Phase 2 de l’essai clinique évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou
information fournie par Boursorama CP 13/04/2026 à 08:00

Survie sans récidive (DFS) à deux ans attendue au plus tard à la fin du 1er trimestre 2028 pour les patients évaluables de la partie Phase 2

Strasbourg, France, le 13 avril 2026, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la fin de la randomisation des patients de la partie Phase 2 de l’étude clinique de Phase 1/2, évaluant TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN) issu de la plateforme myvac®.
38 patients ont été randomisés dans la partie Phase 2 de l’essai de Phase 1/2 évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (HNSCC ). L’étude se poursuit. L’objectif principal de l’étude étant la survie sans récidive (Disease-Free Survival – DFS) à deux ans, Transgene prévoit de communiquer les résultats principaux de l’étude au plus tard à la fin du premier trimestre 2028.

TG4050 est conçu pour induire des réponses immunitaires fortes et spécifiques, afin de prévenir le risque de rechute chez les patients en situation adjuvante, c’est à dire après opération chirurgicale et (chimio)radiothérapie.

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