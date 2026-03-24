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Transgene a dévoilé ses résultats annuels et a fait le point sur son activité
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:08

L'an dernier, la société de biotechnologie a généré 7,2 millions d'euros de produits opérationnels, contre 6,4 en 2024. Ces produits opérationnels sont principalement composés du Crédit Impôt Recherche.

Les charges opérationnelles nettes ont quant à elles légèrement augmenté de 0,3 million d'euros, à 42,3 millions d'euros, reflétant l'inclusion des patients dans la partie de phase 2 de l'essai clinique de phase 1/2 de TG4050 dans le HNSCC (cancer de la tête et du cou).

La perte opérationnelle s'est légèrement réduite en passant de 35,7 à 35,1 millions d'euros, alors que la perte nette s'est alourdie à 37,5 millions d'euros, contre 34 millions d'euros un an plus tôt. La société a également rappelé avoir procédé à une levée de fonds de 105 millions d'euros, qui lui permet de se financer jusqu'au début de l'année 2028.

En parallèle, Transgene a fait le point sur son activité et a indiqué que TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé, est actuellement évalué en monothérapie dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (HNSCC) HPV négatifs dans un essai clinique randomisé multicentrique de Phase 1/2.

La société a présenté des données positives de la partie Phase 1 randomisée de son étude de Phase 1/2 en cours dans plusieurs pays lors d'une présentation orale à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2025). Tous les patients traités avec TG4050 étaient toujours en rémission clinique et sans récidive après au moins deux ans de suivi (médiane de suivi de 30 mois). Par ailleurs, les résultats ont permis d'atteindre l'ensemble des objectifs de l'étude (y compris la sécurité, la tolérabilité et la faisabilité).

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