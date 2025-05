Transfert temporaire des actions de namR sur le compartiment « Penalty Bench » à compter du 16 mai 2025

Paris (France), le 15 mai 2025 à 17 heures 45 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), acteur de référence de la Data Intelligence au service de la transition écologique, informe ses actionnaires que les actions de namR seront transférées sur le compartiment « Penalty Bench » à compter du 16 mai 2025. Ce transfert, conformément aux articles 4.2.1 et 7.3.1 des Règles d’Euronext Growth, fait suite au retard de publication du rapport financier annuel 2024 de la Société.



Euronext a communiqué cette décision à namR le mercredi 14 mai 2025. La sortie de ce compartiment et la reprise de la cotation se fera dès la publication du Rapport Financier Annuel pour l’exercice 2024.



Pour rappel, namR avait annoncé le 5 mai 2025 par voie de communiqué de presse le report de publication de ses comptes dans l’attente de la décision d’homologation du protocole de conciliation par le Tribunal des activités économiques de Paris. Depuis que cette étape a été franchie, la Société travaille dans le but de publier ses comptes dans les meilleurs délais.



namR informera ses actionnaires, le plus rapidement possible, d’une nouvelle date de publication de son rapport financier 2024.