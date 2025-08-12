Transfert effectif des titres Touax SCA sur Euronext Growth

(AOF) - Touax SCA, annonce que le transfert effectif de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 13 août 2025. La demande d’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 7 août 2025. Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert a pour objectif de permettre à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille.

Le transfert de cotation des titres vise notamment à simplifier les obligations administratives s'imposant à la société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

