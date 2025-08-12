 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Transfert effectif des titres Touax SCA sur Euronext Growth
information fournie par AOF 12/08/2025 à 17:54

(AOF) - Touax SCA, annonce que le transfert effectif de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 13 août 2025. La demande d’admission des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 7 août 2025. Comme indiqué dans les précédents communiqués de presse, ce transfert a pour objectif de permettre à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille.

Le transfert de cotation des titres vise notamment à simplifier les obligations administratives s'imposant à la société, et à réduire les coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer de bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

