Transfert du titre du compartiment C au compartiment B d’Euronext Paris Á compter du 31 janvier 2022

Nantes, France – 1er février 2022, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris. Ce transfert, effectif à compter du 31 janvier 2022, est une étape importante qui reconnaît la progression significative de la valeur boursière d’OSE Immunotherapeutics.



Le compartiment B comprend les émetteurs ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d’euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an. Euronext calcule la capitalisation boursière sur la base du cours des 60 derniers jours de bourse de l’année précédente.