Transfert du contrat de liquidité chez TSAF

Résiliation du contrat de liquidité conclu avec TP ICAP et mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF



NetMedia Group (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0000072993 –ALNMG) annonce avoir mis fin le 28 avril 2023 au contrat de liquidité conclu avec TP ICAP et mis en œuvre à compter du 2 mai 2023 un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures.



Ce contrat de liquidité a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur et plus particulièrement les dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014, du règlement délégué (UE) n° 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement et du Conseil, des articles L.225-207 et suivants du Code de commerce, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, en particulier les articles 221-3 et 241-4, et de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société NetMedia Group, cotées sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0000072993 et le mnémonique ALNMG.