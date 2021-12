Transfert des actions NFTY (Adthink) vers le compartiment Offre au Public

Adthink (ENXTPA:ALADM), prochainement NFTY à l’issue de la prochaine Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier 2022, annonce le transfert de ses actions du groupe E1 (Placement Privé) vers le groupe E2 (Offre au Public) de Euronext Growth à Paris, et ce à compter du 23 décembre 2021.



L'opération se veut une évolution légitime de la Société vers le statut Offre au public, au regard de la diffusion déjà effective d’un peu plus de 50 % de ses titres auprès d’actionnaires institutionnels et du public (flottant de l’ordre de 54 %) et d’une capitalisation boursière d’environ 12 M€.



Jonathan Métillon, PDG de Adthink : “Le transfert vers le compartiment Public de Euronext Growth va offrir à notre titre une dimension nouvelle, grâce à une visibilité renforcée et une liquidité accrue. Cette étape importante va aussi nous permettre d’élargir notre base d’investisseurs potentiels, rendant le marketing NFT accessible à tous les investisseurs. A cette occasion, je remercie les actionnaires qui nous ont fait confiance depuis l’entrée de Adthink sur Euronext Growth en avril 2007.”



(lire la suite dans le communiqué PDF joint)