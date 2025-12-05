 Aller au contenu principal
Transfert des actions de Beech Tree dans Ipsen à la Fondation Alasol
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 07:42

Ipsen indique que les actions de Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol, conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de sa famille fondatrice, décédé le 28 novembre.

Le laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie, en maladies rares et en neurosciences rappelle que la société holding Beech Tree détient la participation de Henri Beaufour dans le capital d'Ipsen.

La Fondation Alasol est une fondation d'utilité publique créée par Henri Beaufour afin de promouvoir l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes adultes défavorisés.

Ce transfert devrait avoir lieu début 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Ce transfert d'actions n'a aucune incidence sur le pacte d'actionnaires existant entre Beech Tree et Highrock.

