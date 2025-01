Transfert de cotation des actions Samba Digital sur Euronext Growth

Samba Digital (ISIN : PTDGL0AM0003, Mnémonique : MLSMB), acteur global du marketing sportif, annonce que, dans une lettre du 20 décembre 2024, le service des admissions d’Euronext a approuvé le transfert de Samba Digital SGPS du compartiment Access au compartiment Growth d’Euronext Lisbonne.



La première cotation sur ce nouveau compartiment aura lieu le 10 janvier 2025. Le transfert sur Euronext Growth apportera une plus grande visibilté de l’action Samba Digital et permettra d’intéresser une nouvelle catégorie d’investisseurs institutionnels spécialisés dans les Midcaps de croissance.



En parallèle, Samba Digital a poursuivi au 4ème trimestre 2024 ses efforts pour devenir un groupe totalement intégré avec quatre filiales opérationnelles (USA, Portugal, France et Brésil). Pour ce faire, la société a réalisé la sélection et l’implémentation d’un nouvel ERP, avec une forte mobilisation des équipes internes. Ce choix stratégique vise à harmoniser et renforcer les processus opérationnels pour une plus grande efficience dès le 1er janvier 2025.