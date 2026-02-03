TransDigm voit ses bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations en raison de paiements d'intérêts plus élevés et de problèmes tarifaires

3 février - Le fabricant de pièces d'avion TransDigm Group

TDG.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, les hausses de prix dues aux tarifs douaniens et les récentes acquisitions ayant réduit les marges de l'entreprise.

La société a investi de manière agressive dans l'acquisition de petits concurrents tels que Stellant Systems , Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation , ce qui a augmenté ses charges d'intérêts sur les prêts contractés pour soutenir ces acquisitions.

En outre, la hausse des prix des matières premières due au changement de politique commerciale de l'administration américaine a accentué la pression sur les fournisseurs de pièces détachées, les incitant à augmenter leurs prix.

Les actions de la société ont chuté de 5 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à Cleveland, dans l'Ohio, prévoit maintenant un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 37,42 et 39,34 dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 39,03 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice net annuel compris entre 1,95 et 2,06 milliards de dollars, contre 2,07 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice net du premier trimestre a chuté de 9,7 % pour atteindre 445 millions de dollars, contre 493 millions de dollars un an plus tôt, principalement en raison de l'augmentation des frais d'intérêt liés au solde de la dette brute de la société, qui a augmenté d'année en année.

Le bénéfice ajusté de TransDigm a augmenté pour atteindre 8,23 dollars par action au cours du trimestre clos le 27 décembre, contre 7,83 dollars l'année précédente.

Les ventes nettes ont atteint 2,29 milliards de dollars, contre 2,01 milliards de dollars l'année précédente.