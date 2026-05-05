TransDigm revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la forte demande de pièces de rechange pour avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de pièces d'avion TransDigm Group TDG.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce à une forte demande sur le marché des pièces de rechange, ce qui a fait grimper son action de plus de 7 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société a déclaré avoir enregistré une croissance à deux chiffres dans ses segments du transport commercial et des équipements d'origine.

* Face aux retards de livraison d'avions , les compagnies aériennes ont recours à la réparation et à la maintenance de leurs flottes existantes afin d'en maximiser la durée de vie, ce qui stimule la demande pour l'activité de pièces de rechange de TransDigm.

* La société basée dans l'Ohio table désormais sur un bénéfice ajusté par action de 38,83 à 40,21 dollars pour 2026, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures de 37,42 à 39,34 dollars.

* Son bénéfice ajusté au deuxième trimestre est passé à 9,85 dollars par action, contre 9,11 dollars par action il y a un an.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 9,43 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires net de TransDigm pour le trimestre clos le 28 mars s'est élevé à 2,54 milliards de dollars, contre 2,15 milliards de dollars un an plus tôt.