TransDigm rachète Stellant Systems pour 960 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TransDigm TDG.N a déclaré mercredi qu'il achèterait Stellant Systems, une société de portefeuille d'Arlington Capital Partners, pour environ 960 millions de dollars en espèces, y compris certains avantages fiscaux.