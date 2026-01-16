 Aller au contenu principal
TransDigm rachète Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation pour 2,2 milliards de dollars ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du fabricant de composants aéronautiques TransDigm Group TDG.N ont augmenté de 1 % à 1 448 $ dans les échanges du matin ** TransDigm va acheter Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation Holdings à Vance Street Capital pour environ 2,2 milliards de dollars, y compris certains avantages fiscaux

** La demande de pièces détachées et de maintenance aéronautique augmente car les compagnies aériennes maintiennent en service des jets plus anciens malgré les retards de livraison, ce qui stimule le marché lucratif de l'après-vente

** En 2025, Jet Parts et Victor Sierra devraient générer collectivement un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars

** L'action de TDG a augmenté de 12,2 % au cours des 12 derniers mois

