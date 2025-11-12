 Aller au contenu principal
TransDigm progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de pièces d'avion TransDigm Group TDG.N augmentent de près de 1,7 % à environ 1 315,7 $ dans les échanges du matin

** La société prévoit un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street en raison d'une forte demande pour ses pièces de rechange

** La société prévoit une croissance continue sur ses marchés finaux de l'après-vente commerciale et de la défense

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 36,49 et 38,53 dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations des analystes (36,71 dollars par action)

** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 10,82 $/action, comparé aux estimations de Wall Street de 10,04 $/action

** Ses revenus trimestriels ont augmenté de 11,5% à 2,44 milliards de dollars, légèrement au-dessus des estimations de 2,4 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,8 % depuis le début de l'année

