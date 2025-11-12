 Aller au contenu principal
TransDigm prévoit pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations grâce à la forte demande de pièces de rechange de l'après-vente
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe TransDigm TDG.N , fabricant de pièces d'avion, a prévu mercredi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, après avoir affiché un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses pièces de rechange de l'après-vente.

La société basée à Cleveland, dans l'Ohio, prévoit désormais un bénéfice par action ajusté en 2026 compris entre 36,49 et 38,53 dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 36,71 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Sur l'ensemble de nos marchés finaux, nous nous attendons à ce que le marché des OEM commerciaux connaisse le taux de croissance le plus élevé, car nous soutenons l'augmentation des taux de construction chez les OEM", a déclaré le directeur général Mike Lisman.

Les transporteurs, face aux retards de livraison des avions, ont recours au remplacement des vieilles pièces d'avion pour maximiser l'efficacité opérationnelle, ce qui fait grimper la demande de pièces de rechange commerciales de TransDigm.

Mike Lisman, qui a pris la direction de l'entreprise au début du mois d'octobre, a ajouté que la société s'attendait à une croissance continue sur ses marchés finaux de l'après-vente commerciale et de la défense, "où les tendances générales restent très positives."

Si TransDigm a surtout bénéficié de l'essor de la demande de réparations sur les anciens jets au cours des derniers trimestres, elle vend également des pièces d'origine à Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA .

Le bénéfice ajusté de TransDigm a augmenté à 10,82 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 9,83 dollars par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 10,04 dollars par action.

Les revenus de TransDigm au quatrième trimestre ont augmenté de 11,5 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,4 milliards de dollars.

