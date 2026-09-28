TransDigm finalise l'acquisition de Prince & Izant pour 1,066 MdUSD

Le groupe américain renforce ses activités dans les composants spécialisés destinés notamment à l'aéronautique et à la défense.

TransDigm annonce avoir finalisé l'acquisition de Prince & Izant (P&I) pour environ 1,066 milliard de dollars en numéraire, certains avantages fiscaux compris. L'opération, annoncée initialement le 27 juillet, a été financée avec la trésorerie disponible.

Basé à Cleveland, P&I conçoit et fabrique des alliages de brasage et des composants métalliques spécialisés, principalement pour l'aéronautique et la défense, les turbines aérodérivées et le transport. La majorité de ses revenus provient du marché de l'après-vente.

La société propose près de 10 000 références actives et tire l'essentiel de ses revenus de métaux spécialisés, notamment des alliages d'or, d'argent et de platine. P&I devrait générer environ 390 MUSD de chiffre d'affaires en 2026 et emploie quelque 220 personnes sur 4 sites de production aux Etats-Unis.