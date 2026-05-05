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TransDigm en hausse après ses résultats
information fournie par AOF 05/05/2026 à 15:40

(Zonebourse.com) - Le groupe aéronautique signe un deuxième trimestre solide, porté par une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses indicateurs opérationnels. Les perspectives sont aussi relevées. Le titre progresse de plus de 3% à l'ouverture de Wall Street.

TransDigm a publié un résultat net de 536 MUSD au titre du 2e trimestre, en hausse de 11,9% sur un an et légèrement supérieur au consensus (497 MEUR). Le bénéfice par action (BPA) dilué s'établit à 9,20 USD, en progression de 12%.

En données ajustées, le BPA atteint 9,85 USD, soit une hausse de 8,5%.

Le chiffre d'affaires ressort à 2,544 MdsUSD, en croissance de 18,3%, dont 11% de croissance organique.

L'EBITDA (publié) s'élève à 1,289 MdUSD, en hausse de 18,4% tandis que l'EBITDA ajusté ressort à 1,337 MdUSD, en progression de 15,1%.

"Nous sommes satisfaits de la performance de nos équipes et de nos résultats opérationnels au deuxième trimestre", a commenté le CEO Mike Lisman, soulignant une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dans les trois principaux marchés du groupe.

TransDigm indique relever sa guidance pour l'exercice 2026. Ainsi les ventes 2026 sont attendues entre 10,3 et 10,42 MdsUSD (vs 9,845 à 10,035 MdsUSD dans les précédentes estimations). De son côté, le résultat net est attendu entre 2,026 et 2,106 MdsUSD (vs 1,952 à 2,064 MdsUSD précédemment).

Jefferies salue une publication solide

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre TransDigm Group, avec un objectif de cours inchangé à 1 565 USD.

Le broker met en avant des résultats trimestriels solides, avec un BPA ajusté de 9,85 USD supérieur aux attentes et une croissance organique du chiffre d'affaires de 11%, tirée notamment par l'aftermarket ( 14%).

La note souligne également un relèvement des perspectives 2026, avec des ventes attendues en hausse d'environ 17% et un EBITDA relevé de 4%, soutenus par une amélioration de toutes les divisions.

D'après Jefferies, cette dynamique reflète à la fois la robustesse de l'activité de base et la contribution des acquisitions, conduisant aussi à une hausse de 3% des prévisions de BPA annuel.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 15:40:00.

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