Trajectoire de réduction des émissions de carbone du groupe Forsee Power approuvé par le SBTi et renouvellement de la Médaille d'Or par EcoVadis

Paris, 18 décembre 2024 – 17h45 CET - Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents, est fier d'annoncer que la Science-Based Target Initiative (SBTi) a approuvé sa trajectoire de réduction des émissions de carbone. Le Groupe obtient également le renouvellement de sa Médaille d'Or décernée par l'agence de notation EcoVadis.



Ces 2 étapes renforcent l’ambition de Forsee Power d’être leader en matière de pratiques ESG dans l’industrie des batteries.



« L'avenir de la mobilité est électrique et Forsee Power est un acteur clé dans la décarbonation des transports, équipant une large gamme de véhicules commerciaux et industriels dans le monde. Les constructeurs et exploitants de véhicules cherchent à simplifier et accélérer l’électrification de leurs applications. Ils s’attendent également à ce que leurs produits aient l’empreinte carbone la plus faible possible. Depuis 2019, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale et l'approbation par SBTi de nos objectifs scientifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre est une étape importante dans notre stratégie visant à contribuer à l'atténuation du changement climatique. Notre performance ESG a également été récompensée par EcoVadis puisque nous renouvelons notre Médaille d'Or, soulignant les progrès réalisés par tous les collaborateurs de Forsee Power partout où nous opérons » explique Sophie Tricaud, Vice-Présidente des Affaires Corporate de Forsee Power