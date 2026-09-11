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Trains à batterie: Alstom décroche un contrat de 1,2 milliard d'euros au Royaume-Uni
information fournie par AFP 11/09/2026 à 10:30
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Alstom a décroché une commande de 29 trains à batterie, qui remplaceront des trains à diesel au Royaume-Uni ( AFP / Francois LO PRESTI )

Alstom a décroché une commande de 29 trains à batterie, qui remplaceront des trains à diesel au Royaume-Uni ( AFP / Francois LO PRESTI )

Alstom a décroché une commande de 29 trains à batterie, qui remplaceront des trains à diesel au Royaume-Uni, et des contrats de maintenance pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, a annoncé vendredi le constructeur ferroviaire français.

Ces trains, achetés par la compagnie britannique TransPennine Express (TPE), assureront à partir de 2032 "des liaisons entre les principales destinations du nord de l’Angleterre, notamment Liverpool, Manchester, York, Hull, Scarborough et Saltburn", explique Alstom dans un communiqué.

Cette technologie permet de faire rouler des trains en évitant les émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles, comme ceux des trains diesel, sur des réseaux ferroviaires qu'il serait trop coûteux d'électrifier avec des caténaires.

Ces 29 nouveaux trains, conçus et construits en Grande-Bretagne "permettront des trajets plus rapides et plus fiables dans le nord du pays, tout en soutenant des milliers d’emplois britanniques pour les générations à venir", se félicite le Premier ministre britannique Andy Burnham, cité dans le communiqué.

Alstom avait déjà reçu ces dernières années des commandes pour 18 trains à batterie en Nouvelle-Zélande, 11 en Allemagne et 31 en Irlande.

Un premier train électrique à batterie est entré en service commercial en Allemagne en février 2026, avant d’être suivi par les premiers trains français, mis en service en juillet, indique le constructeur ferroviaire.

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