Trafigura et une société minière vénézuélienne signent un accord portant sur jusqu'à 1 000 kg d'or, selon Axios

(Ajoute des détails du rapport dans les paragraphes 2-3)

La compagnie minière publique du Venezuela a signé un accord de plusieurs millions de dollars pour vendre jusqu'à 1 000 kg de lingots d'or au négociant en matières premières Trafigura pour les marchés américains, a rapporté Axios mercredi, citant deux sources familières avec l'accord.

L'accord prévoit que la société minière vénézuélienne Minerven fournisse 650 à 1 000 kg de lingots d'or à Trafigura, a rapporté Axios, ajoutant que Trafigura expédiera l'or aux raffineries américaines dans le cadre d'un accord distinct avec le gouvernement américain.

Le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, qui est arrivé au Venezuela mercredi, a aidé à diriger le contrat sur l'or, selon le rapport.