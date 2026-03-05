Trafigura et une société minière vénézuélienne signent un accord portant sur jusqu'à 1 000 kg d'or, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie minière publique du Venezuela a signé un accord de plusieurs millions de dollars pour vendre jusqu'à 1 000 kg de lingots d'or au négociant en matières premières Trafigura pour les marchés américains, a rapporté Axios mercredi, citant deux sources familières avec l'accord.
L'accord prévoit que la société minière vénézuélienne Minerven fournisse 650 à 1 000 kg de lingots d'or à Trafigura, a rapporté Axios, ajoutant que Trafigura expédiera l'or aux raffineries américaines dans le cadre d'un accord distinct avec le gouvernement américain.
Le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, qui est arrivé au Venezuela mercredi, a aidé à diriger le contrat sur l'or, selon le rapport.
