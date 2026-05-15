Trafic en baisse chez Fraport, les grèves chez Lufthansa pointées du doigt
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 14:51
Le gestionnaire aéroportuaire allemand a vu son trafic passagers et fret reculer à Francfort après plusieurs mouvements sociaux ayant perturbé les opérations du groupe Lufthansa. Le titre cède plus de 2,5%.
Fraport a fait savoir aujourd'hui que le trafic passagers de l'aéroport de Francfort avait reculé de 11% sur un an en avril, à 4,8 millions de voyageurs, impacté par la grève de six jours conduite par le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit et celui du personnel navigant UFO. Environ 500 000 passagers ont été touchés, assure Fraport.
Les volumes de fret (-0,6%, à 168 526 tonnes) incluant le courrier aérien, ont également été pénalisés par les perturbations chez Lufthansa Cargo et par la baisse des capacités de transport en soute des avions passagers. Par conséquent, les mouvements d'avions ont chuté de 11,6%, tandis que les masses maximales au décollage ont reculé de 10,2%, à environ 2,2 millions de tonnes.
Dans le portefeuille international de Fraport, Ljubljana a enregistré une hausse de 14,5% du trafic passagers et les aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre une progression de 5%. En revanche, Lima, Antalya ainsi que les aéroports bulgares de Burgas et Varna ont affiché des baisses de fréquentation.
Au total, les aéroports gérés par Fraport ont accueilli quelque 12,2 millions de passagers en avril 2026, en recul de 6,2% sur un an.
UBS relève son conseil mais réduit sa cible
Ce matin, UBS a néanmoins relevé son conseil sur le titre, passant de "vendre" à "neutre", tout en abaissant légèrement sa cible, de, 67 à 65 euros.
Selon le broker, la correction récente du titre (-13% en un mois et -22% en trois mois, ndlr) en lien avec les inquiétudes sur le Moyen-Orient rapproche désormais la valorisation des fondamentaux du groupe. UBS estime que le profil risque/rendement apparaît désormais "plus équilibré".
La note indique que la hausse durable des prix du carburant pourrait conduire les compagnies aériennes à réduire davantage leurs capacités cet hiver, ce qui pèserait sur le trafic de l'aéroport de Francfort.
D'après UBS, Fraport reste particulièrement exposé en raison de la rentabilité plus faible de Lufthansa et Condor, ainsi que du vieillissement de leurs flottes. Le bureau d'études a par ailleurs abaissé ses estimations d'EBITDA 2026 et 2027 pour refléter des hypothèses de trafic plus prudentes.
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