Trafic contrasté pour les navettes d'Eurotunnel en octobre
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:37
Depuis le 1er janvier, plus de 1,9 million de véhicules de tourisme et près de 972 000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en augmentation de 2% et en recul de 3%, par rapport aux 10 premiers mois de 2024.
