Trafic contrasté pour les navettes d'Eurotunnel en octobre
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:37

Getlink , la maison mère d'Eurotunnel, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 153 929 véhicules de tourisme au mois d'octobre, en hausse de 4% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 99 098 camions, soit une baisse de 7%.

Depuis le 1er janvier, plus de 1,9 million de véhicules de tourisme et près de 972 000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en augmentation de 2% et en recul de 3%, par rapport aux 10 premiers mois de 2024.

Valeurs associées

GETLINK
15,7000 EUR Euronext Paris -0,82%
