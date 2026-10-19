Tradeweb va racheter Trumid pour 1,97 milliard de dollars

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

La plateforme de transactions Tradeweb Markets TW.O va racheter la place de marché électronique de transactions de crédits Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

L'opération comprend environ 1,89 milliard de dollars en espèces et 82 millions de dollars en actions, financée en grande partie par la trésorerie disponible de Tradeweb.

"Cette acquisition représente une avancée importante dans notre ambition de rendre les marchés du crédit plus efficaces et d’offrir à nos clients des moyens plus intelligents d’accéder à la liquidité", a déclaré Billy Hult, directeur général de Tradeweb.

Morgan Stanley a conseillé Tradeweb, tandis que Goldman Sachs a conseillé Trumid.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.