Tradeweb renforce son offre d'obligations d'entreprises américaines grâce à une transaction Trumid de près de 2 milliards de dollars

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Tradeweb Markets TW.O a annoncé lundi qu'elle allait racheter la plateforme de transactions d'obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d'entreprises.

Cette transaction de 1,97 milliard de dollars valorise l'activité de Trumid à 1,75 milliard de dollars et comprend environ 220 millions de dollars d'actifs fiscaux. Tradeweb versera environ 1,89 milliard de dollars en espèces, financés en grande partie par sa trésorerie, et 82 millions de dollars en actions.

La finalisation de l’opération est prévue au cours du premier semestre 2027.

Cette acquisition permettra à Tradeweb de renforcer sa présence dans les domaines des nouvelles émissions obligataires et des transactions sur le marché gris, ce qui lui permettra d’accompagner ses clients à davantage d’étapes du cycle de vie des obligations.

"Le crédit américain représente une opportunité de croissance significative à long terme, d’autant plus que le marché continue de se tourner vers l’exécution électronique et que les clients recherchent des solutions de plus en plus sophistiquées pour gérer la liquidité", a déclaré Billy Hult, directeur général de Tradeweb.

Cette opération devrait contribuer au bénéfice par action ajusté de Tradeweb dès la première année complète suivant sa finalisation.

Trumid, soutenu par le capital-risqueur Peter Thiel et l’investisseur George Soros, exploite une plateforme de transactions électronique dédiée aux obligations d’entreprises libellées en dollars américains, notamment les titres de qualité "investment grade", à haut rendement et en difficulté, ainsi qu’aux obligations des marchés émergents.

L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse Group avait investi 10 millions de dollars dans Trumid en 2017.

Morgan Stanley a conseillé Tradeweb, tandis que Goldman Sachs a conseillé Trumid.