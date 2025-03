Trader sur un plateau : Bruno Kus, Le Revenu

Bruno Kuss

Après un parcours académique classique et un passage en banque, Bruno Kus est un journaliste financier de référence. Adepte du stock-picking afin de trouver les sociétés sous-évaluées de la côte, Bruno Kus s'attache depuis toujours à décortiquer l'actualité financière pour les investisseurs particuliers français. Il nous parle de ses différentes expériences et de ses méthodes d'analyse fondamentale pour investir sur les marchés financiers dans le podcast "Trader sur un plateau".

« Trader sur un plateau », c'est partir à la découverte de ce qu'ont été, de ce qui a construit et de ce qui anime les traders d'aujourd'hui… Leur jeunesse, leurs parcours, comment ont-ils commencé, leur personnalité, leur passion ou ce qu'ils détestent par-dessus tout . …et de comprendre ce qui les a conduits à devenir ce qu'ils sont à savoir des observateurs et des acteurs privilégiés des marchés financiers, toujours en recherche de configurations techniques, d'opportunités d'investissements, en position de construire des convictions fortes des scénarios d'investissement mais aussi parfois d'une résilience infinie pour les remettre en cause dès lors que le marché ne leur donne pas raison…

Animé par Thibaud RENOULT et enregistré sur le plateau de Trading de Société Générale, Tour basalte à la Défense, le Podcast « Trader sur un plateau » souhaite ouvrir les pages du livre des secrets du parcours des traders d'aujourd'hui.

Cliquez ici pour pour accéder au podcast