Trade Republic élargit son offre patrimoniale aux ETF obligataires
information fournie par AOF 15/10/2025 à 16:25

(AOF) - Trade Republic lance un nouveau produit à revenu fixe conçu pour sécuriser un rendement sur plusieurs années. Il s'agit des ETFs composés de centaines d'obligations souveraines et d'entreprises. " Les taux d'intérêt sont comparables à ceux des dépôts à terme traditionnels, tout en offrant la flexibilité de revendre à tout moment au prix du marché. Ces nouveaux produits permettent aux investisseurs d'accéder à des classes d'actifs à moindre risque et de diversifier plus largement leur portefeuille ", déclare Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic.

Contrairement aux dépôts à terme classiques, les investisseurs conservent leur flexibilité puisque les produits peuvent être revendus à tout moment au prix du marché. Selon la maturité, les rendements se situent généralement entre 1 et 3 points de pourcentage au-dessus du taux de dépôt de la BCE.

Trade Republic compte désormais parmi les acteurs en Europe à offrir un accès aux obligations nord-américaines, élargissant ainsi son univers obligataire. Les clients peuvent investir auprès d'émetteurs tels qu'Apple ou Netflix, et profiter du contexte de taux plus élevés aux États-Unis, tout en tenant compte du risque de change.

