Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: NVIDIA, CAC 40, S&P500, LVMH, Apple, EUR/CHF, Verallia

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :
✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500,
NVIDIA
et
LVMH
✅ Les Discounts sur sous-jacents US
✅ Le coup de cœur des traders sur Apple , EUR/CHF et Verallia
✅ Le quiz sur la FED
Emission enregistrée le 3 septembre 2025.
