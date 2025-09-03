 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 722,00
+0,76%
Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: NVIDIA, CAC 40, S&P500, LVMH, Apple, EUR/CHF, Verallia
information fournie par SG Bourse 03/09/2025 à 16:50

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, NVIDIA et LVMH
✅ Les Discounts sur sous-jacents US
✅ Le coup de cœur des traders sur Apple , EUR/CHF et Verallia
✅ Le quiz sur la FED

Emission enregistrée le 3 septembre 2025.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Apple

Valeurs associées

APPLE
235,6200 USD NASDAQ +2,57%
LVMH
520,8000 EUR Euronext Paris +1,52%
NVIDIA
171,1051 USD NASDAQ +0,19%
VERALLIA
23,9000 EUR Euronext Paris -0,08%

A lire aussi

  • Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 3 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )
    Les Bourses mondiales vont de l'avant, la tech au sommet
    information fournie par AFP 03.09.2025 18:13 

    Les Bourses mondiales vont majoritairement de l'avant mercredi, portées par le secteur technologique après une décision judiciaire aux Etats-Unis favorable à Alphabet, maison mère de Google, qui a échappé à l'obligation de se séparer de son navigateur Chrome. En ... Lire la suite

  • valneva caccin (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du mercredi 3 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 03.09.2025 18:09 

    (AOF) - Valneva (+10,06 % à 3,82 euros) Le spécialiste des vaccins a brillé ce mercredi après avoir bénéficié de la publication de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 03.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, portées par la dynamique de la tech et les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui éclipsent les craintes des investisseurs sur la soutenabilité des dettes publiques. Paris ... Lire la suite

  • Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?
    Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?
    information fournie par Sycomore AM 03.09.2025 17:04 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

