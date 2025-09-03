Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: NVIDIA, CAC 40, S&P500, LVMH, Apple, EUR/CHF, Verallia

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, NVIDIA et LVMH

✅ Les Discounts sur sous-jacents US

✅ Le coup de cœur des traders sur Apple , EUR/CHF et Verallia

✅ Le quiz sur la FED

Emission enregistrée le 3 septembre 2025.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

🖇️ Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

🌐 Site internet de Société Générale Produits de Bourse

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter :

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook :

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn :

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #EURCHF #S&P #nvidia #apple #lvmh #verallia

risquedeperteducapital ,PUB ,bourse ,produitsdebourse ,turbo ,levier ,investissement ,placement ,revenu ,finance ,trading ,investir ,trade ,CAC40 ,EURCHF ,S&P ,nvidia ,apple ,lvmh ,verallia