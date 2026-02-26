 Aller au contenu principal
Trade Desk perd 17 % après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 10:35

26 février - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O ont baissé de 17,05% à 20,87 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street mercredi dans un contexte de pression accrue de la part des grands concurrents

** La société prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 678 millions de dollars pour le premier trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui est de 689,2 millions de dollars

** 20 courtiers sur 39 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 4 à "vendre"; la prévision médiane est de 41 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 33,71 % depuis le début de l'année

