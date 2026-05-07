Trade Desk laisse entrevoir une prudence dans les dépenses publicitaires avec des prévisions de chiffre d'affaires en baisse ; son action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations boursières et ajout de détails tout au long du texte)

La société de technologie publicitaire Trade Desk Inc TTD.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, les annonceurs se montrant plus prudents dans la gestion de leurs budgets dans un contexte macroéconomique incertain.

L'action de la société a chuté de plus de 14 % en séance prolongée.

Trade Desk, leader du marché, est confronté à la réduction des dépenses marketing des entreprises, ainsi qu'à un environnement hautement concurrentiel.

Les grandes plateformes technologiques et les réseaux de médias de détail émergents se disputent tous une part plus importante du gâteau de la publicité numérique. La plateforme d'achat publicitaire d'Amazon AMZN.O , en particulier, s'est imposée comme un rival de taille, grâce à son immense base de données sur les acheteurs.

* La société prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 771,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société spécialisée dans les technologies publicitaires a déclaré un chiffre d'affaires de 688,9 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars, dépassant une estimation de 679,2 millions de dollars.

* La société a déclaré un bénéfice par action de 8 cents, contre un bénéfice de 10 cents par action il y a un an.

* En mars, le géant français de la publicité Publicis Groupe

PUBP.PA a déconseillé à ses clients d'utiliser la plateforme de Trade Desk pour l'achat d'espaces publicitaires numériques à la suite d'un audit.