Tractor Supply : les résultats trimestriels dépassent les estimations grâce à la demande saisonnière
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions du distributeur de matériel agricole Tractor Supply < TSCO.O > augmentent d'environ 5 % à 57,69 $

** TSCO dépasse les estimations de bénéfices et de ventes comparables du troisième trimestre, aidé par une hausse de la demande de produits saisonniers ** Bénéfice trimestriel de 49 cents par action contre des estimations de 48 cents par action - données compilées par LSEG ** Les ventes comparables augmentent entre 4,6 % et 5,6 %, dépassant les estimations d'une augmentation de 5,3 % ** "L'amélioration du trafic indique probablement que Tractor a finalement digéré la croissance massive des ventes due à la pandémie", déclare la société de courtage Truist Securities ** Cependant, Co prévoit que ses ventes et ses bénéfices pour l'année entière seront largement inférieurs aux estimations, en raison de la prudence des consommateurs ruraux en ce qui concerne les achats de biens de grande valeur

** À la dernière clôture, TSCO a augmenté de près de 3,4 % depuis le début de l'année

