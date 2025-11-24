Tractor Supply augmente après que Jefferies l'ait relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du distributeur d'équipement agricole Tractor Supply TSCO.O sont en hausse de 1,6 % à 53,75 $ en pré-marché

** Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le PT de $58 à $64

** La forte proposition de valeur de la société lui confère un avantage concurrentiel sur ses pairs, grâce à des prix étudiés, soutenus par un approvisionnement essentiellement national - courtage

** Les actions de TSCO sont considérées comme une "couverture" potentielle étant donné la résilience de sa clientèle et la dynamique des initiatives de croissance à un stade précoce

** 19 des 32 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver"; la prévision médiane est de 65 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions sont restées stables depuis le début de l'année