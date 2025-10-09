Tractor Supply augmente après que Citi l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre -

** Les actions du distributeur de fournitures agricoles Tractor Supply TSCO.O augmentent de près de 1,5 % à environ 54,8 $ en pré-marché après que Citi les a relevées de "neutre" à "achat"

** La société de courtage a relevé son objectif de cours de 60 à 62 dollars, ce qui représente une hausse de 14,9 % par rapport à la dernière clôture

** "Malgré le ralentissement de septembre, nous anticipons toujours un potentiel de hausse des ventes et du BPA pour les résultats du troisième trimestre, le 23 octobre, la vigueur des ventes à magasins comparables devant se maintenir au cours des prochains trimestres grâce à un trafic stable, à des vents favorables sur les prix qui se renforcent, à de nouvelles initiatives qui prennent de l'ampleur et à des comparaisons faciles", déclare Citi

** 17 des 33 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 63,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 1,6 % depuis le début de l'année