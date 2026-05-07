TRACTIAL : Webinaire stratégique : Trajectoire Fintech, BSA et prochaines étapes

TRAJECTOIRE FINTECH, BSA ET PROCHAINES ÉTAPES

Dans le cadre de l'évolution de sa stratégie, TRACTIAL annonce l'organisation d'un webinaire, qui se tiendra le lundi 18 mai 2026 à 18h (UTC+2), destiné à présenter au marché les principaux axes de sa trajectoire et les prochaines étapes de son développement.

Ce rendez-vous, animé par Jim DORRA, Directeur Général, vise à renforcer la lisibilité du positionnement du groupe en tant qu'acteur d'infrastructure fintech régulée, à la croisée des paiements, du fintech-as-a-service et des actifs numériques.

CLARIFIER UNE TRAJECTOIRE EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Au cours des derniers mois, TRACTIAL a engagé un recentrage de son modèle autour d'une infrastructure financière combinant services de paiement, comptes financiers et intégration progressive des technologies blockchain.

Ce webinaire permettra notamment de revenir sur :

le projet d'émission et d'attribution gratuite de BSA soumis au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ses objectifs et son cadre potentiel de mise en œuvre, en cas d'approbation ;

l'articulation entre les activités actuelles du groupe, son exposition aux actifs numériques et les évolutions réglementaires en cours, notamment dans le cadre du règlement MiCA ;

les premiers jalons opérationnels liés à l'intégration de l'offre fintech-as-a-service avec une plateforme partenaire.

UN RENDEZ-VOUS POUR STRUCTURER LA COMPRÉHENSION DU MODÈLE

Ce webinaire s'inscrit dans une volonté d'installer des points de contact réguliers avec le marché, afin d'accompagner la compréhension du modèle et des évolutions en cours.

Les contenus issus de cette session pourront être mis à disposition sous différents formats, afin d'en faciliter la consultation, la reprise et la compréhension dans le temps.

Les participants pourront transmettre leurs questions en amont lors de l'inscription. Une sélection pourra être traitée au cours de la session.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire dès à présent via le lien suivant :

[ S'INSCRIRE AU WEBINAIRE ]



A PROPOS DE TRACTIAL



TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)