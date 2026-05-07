 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TRACTIAL : Webinaire stratégique : Trajectoire Fintech, BSA et prochaines étapes
information fournie par Actusnews 07/05/2026 à 07:30

TRAJECTOIRE FINTECH, BSA ET PROCHAINES ÉTAPES

Dans le cadre de l'évolution de sa stratégie, TRACTIAL annonce l'organisation d'un webinaire, qui se tiendra le lundi 18 mai 2026 à 18h (UTC+2), destiné à présenter au marché les principaux axes de sa trajectoire et les prochaines étapes de son développement.

Ce rendez-vous, animé par Jim DORRA, Directeur Général, vise à renforcer la lisibilité du positionnement du groupe en tant qu'acteur d'infrastructure fintech régulée, à la croisée des paiements, du fintech-as-a-service et des actifs numériques.

CLARIFIER UNE TRAJECTOIRE EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Au cours des derniers mois, TRACTIAL a engagé un recentrage de son modèle autour d'une infrastructure financière combinant services de paiement, comptes financiers et intégration progressive des technologies blockchain.

Ce webinaire permettra notamment de revenir sur :

  • le projet d'émission et d'attribution gratuite de BSA soumis au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire, ses objectifs et son cadre potentiel de mise en œuvre, en cas d'approbation ;
  • l'articulation entre les activités actuelles du groupe, son exposition aux actifs numériques et les évolutions réglementaires en cours, notamment dans le cadre du règlement MiCA ;
  • les premiers jalons opérationnels liés à l'intégration de l'offre fintech-as-a-service avec une plateforme partenaire.

UN RENDEZ-VOUS POUR STRUCTURER LA COMPRÉHENSION DU MODÈLE

Ce webinaire s'inscrit dans une volonté d'installer des points de contact réguliers avec le marché, afin d'accompagner la compréhension du modèle et des évolutions en cours.

Les contenus issus de cette session pourront être mis à disposition sous différents formats, afin d'en faciliter la consultation, la reprise et la compréhension dans le temps.

Les participants pourront transmettre leurs questions en amont lors de l'inscription. Une sélection pourra être traitée au cours de la session.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire dès à présent via le lien suivant :

[ S'INSCRIRE AU WEBINAIRE ]


A PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.
Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.

À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.
Informations réglementaires :
  • Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748
  • Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076
  • Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA)
TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris
(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym5tZ5iaZJebymycYZ2Wm2pkl5tllGCVZpXGx2qblpbIbm5gmGlpZp2VZnJplmpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98152-tractial-2026-05-07-webinaire-strategique-trajectoire-fintech-bsa.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

TRACTIAL
2,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Peter Jackson (c) et une partie de l'équipe du "Seigneur des anneaux", à Cannes, le 13 mai 2001 ( AFP / GERARD JULIEN )
    79e festival de Cannes: ce qu'il ne faudra pas rater
    information fournie par AFP 07.05.2026 08:45 

    Des nouveaux visages en compétition, une Palme d'or d'honneur pour le réalisateur du "Seigneur des anneaux" et des stars américaines sur les marches malgré l'absence des studios : voici ce qu'il ne faudra pas manquer du 79e festival de Cannes, qui s'ouvre mardi. ... Lire la suite

  • bouygues (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Bouygues réduit sa perte nette au 1er trimestre
    information fournie par Zonebourse 07.05.2026 08:38 

    Bouygues publie un résultat net part du groupe (y compris la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France) en perte de 94 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, contre une perte de 156 MEUR un an auparavant. Le conglomérat revendique ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.05.2026 08:34 

    (Actualisé avec publications de Rheinmetall, Klépierre, Bouygues, Legrand et Solvay) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    AIR FRANCE-KLM : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 07.05.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank